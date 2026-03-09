Samsun'da "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü H.D., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü H.D'yi (23) saklandığı evden kaçmak isterken yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / Emre Dilek