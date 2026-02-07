Haberler

Bafra Belediyesi ramazan ayı etkinlik programını hazırladı

Bafra Belediyesi ramazan ayı etkinlik programını hazırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bafra Belediyesi, ramazan boyunca 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda iftar programları ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenleyecek. Etkinlikler arasında Kur'an tilaveti, tasavvuf müziği konserleri, geleneksel Türk tiyatrosu gösterimleri ve çocuklar için çeşitli atölyeler yer alacak.

Bafra Belediyesi, ramazan ayı boyunca düzenleyeceği iftar programları ve kültürel etkinliklerle ilgili hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulacak "İftar ve Etkinlik Çadırı"nda 30 gün boyunca farklı programlar düzenlenecek.

19 Şubat Perşembe günü başlayacak programlar kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti, ramazan sohbetleri, ilahi, ezgi, ney ve şiir dinletileri, tasavvuf müziği konserleri ve semazen gösterileri gerçekleştirilecek.

Geleneksel Türk tiyatrosundan örneklerin de sergileneceği etkinliklerde Karagöz ve Hacivat gölge oyunu, meddah gösterileri, Nasrettin Hoca hikayeleri, kukla tiyatrosu ve mehteran takımı gösterileri yer alacak.

Çocuklar için ise illüzyon, jonglör, akrobat ve ip cambazı gösterileri, yüz boyama ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

Programlar kapsamında ayrıca Ömer Demirbağ, Zekeriya Efiloğlu, Nurullah Genç ve Senai Demirci gibi isimlerin katılımıyla söyleşi gerçekleştirilecek.

Bafra'ya özgü asırlık geleneklerden biri olan "Selesepet Top Kandil" etkinliği ise 4 Mart Çarşamba günü özel programlarla kutlanacak. Kadir Gecesi için İlçe Müftülüğü koordinasyonunda özel bir program hazırlanacak.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler ile Sosyal Hizmetler müdürlükleri koordinasyonunda yürütülecek etkinliklerin detaylı takvimine, belediyenin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ramazan ayının ruhuna uygun etkinliklerle vatandaşlarla buluşmayı hedeflediklerini belirterek, "15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kuracağımız ramazan çadırımız ile bu ayın manevi derinliğini ve coşkusunu şehrimizde en içten şekilde hissedeceğiz. Hem gönül sofralarında buluşacak hem de çeşitli etkinliklerle hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Ramazan ayının tüm hemşehrilerimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam

Emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı: O para nereden geldi sorgulamalısınız

Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

Aylar sonra bakın nerede görüntülendi! İşte son hali
Elazığ'da 6 köy karantinaya alındı

Bu kez şap değil! Bir işletmede çıktı, 6 köy karantinaya alındı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı

Belediye başkanından tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
Para ödemeden ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı

Bedavaya ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

Aylar sonra bakın nerede görüntülendi! İşte son hali
Sahte kadın profili hayatını kararttı: Açlıkla karşı karşıyayım

Sahte kadın profili hayatını kararttı: Açlıkla karşı karşıyayım
Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL

Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL