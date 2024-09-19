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Bafra Belediyesi'nden Yapı Ruhsat İşlemlerine Dijital Çözüm

Bafra Belediyesi'nden Yapı Ruhsat İşlemlerine Dijital Çözüm
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Bafra Belediyesi, yapı ruhsat işlemlerinin hızlandırılması için e-Çap, e-Ruhsat, e-İskan ve e-Eksper başvuru sistemini hizmete sundu. Yeni uygulama, vatandaşların işlemlerini dijital ortamda daha pratik şekilde yapmalarına olanak tanıyacak.

Bafra Belediyesi, yapı ruhsat işlemlerinin daha hızlı yapılması amacıyla e-Çap, e-Ruhsat, e-İskan, e-Eksper başvuru sistemini hizmete sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, imar durumu, yapı ruhsatı, yapı denetim, iskan süreçleri ve eksper inceleme süreçleri için geliştirilen dijital e-Belge platformu ile baştan sona tüm süreçlerin dijital ortamda takip edilmesine imkan sağlayacak uygulamanın tanıtımı Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda katılımcılara uygulama ile ilgili teknik bilgi verildi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, vatandaşların yapı ruhsatı işlemlerini internet üzerinden daha hızlı ve pratik yapmasına destek olmak amacıyla e-Çap, e-Ruhsat, e-İskan, e-Eksper başvuru sistemini vatandaşların hizmetine sunduklarını belirterek, uygulama ile vatandaşların belediyeye gelmeden hizmetlere kolay erişim, zaman ve kaynak tasarrufuyla dijital ortamın kolaylıklılarından faydalanabileceklerini anlattı.

Toplantıya Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdal Sefa Kocabaş ile yapı denetim firma yetkilileri ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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