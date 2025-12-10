Bafra Belediye Başkanı Kılıç, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, merkez mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantı Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Toplantıda mahallelerin mevcut durumu, altyapı ihtiyaçları, çevre düzenlemeleri ve yeni dönem hizmet planlamaları değerlendirildi.

Muhtarların taleplerini dinleyen Kılıç, belediyenin yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Kılıç, iş birliği ve istişarenin önemine dikkati çekerek, "Her mahallemizin kendine özgü ihtiyaçlarını muhtarlarımızdan dinleyerek altyapıdan üstyapıya, temizlik hizmetlerinden sosyal alanlara kadar pek çok başlığı detaylı şekilde değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıran her çalışmanın merkezinde güçlü iletişim ve istişare kültürü olduğunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bu süreci tüm mahalleleri kapsayacak şekilde sürdüreceklerini vurgulayan Kılıç, "Sorunu yerinde tespit etme, çözümü birlikte üretme anlayışımızı güçlendireceğiz. Muhtarlarımız, vatandaşla belediye arasında köprü görevi görüyor. Toplantımızda görüş ve önerilerini dinleyerek hizmetlerimizi daha etkin şekilde planlama fırsatı bulduk." açıklamasında bulundu.

Toplantıya AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz de katıldı.