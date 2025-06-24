Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sefa Maraşlı, Çankırı'ya Tayin Oldu

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sefa Maraşlı, Çankırı'ya Tayin Oldu
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Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sefa Maraşlı, Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına atanarak yeni görevine başladı. Maraşlı, geçmişteki tecrübeleriyle adaletin tecellisi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sefa Maraşlı, Çankırı'ya tayin oldu.

Mesleğe 2016 yılında Tunceli Ovacık'ta hakim olarak başlayan Maraşlı, ardından Yargıtay 15. Ceza Dairesinde tetkik hakimliği yaptı.

Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Terör İhtisas Mahkemesi Heyet Başkanlığı'nı 2018'den itibaren yürüten Maraşlı, daha sonra Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı, son olarak da Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla birinci sınıf hakim ünvanını alan Maraşlı, Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına atandı.

Sefa Maraşlı, İl Komisyon Başkanı olarak da görev yapacağı yeni görev yeri Çankırı'da adaletin tecellisi için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Bafra'daki değerli mesai arkadaşlarıma ve tüm yargı mensuplarına teşekkür ediyorum. Hukukun üstünlüğünü sağlamak adına elimden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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