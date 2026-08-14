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BAE, Hürmüz'de tankerlerine saldırıyı kınadı

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında hedef alındığını bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında hedef alındığını bildirdi.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'a göre, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırının, deniz taşımacılığının serbestisini vurgulayan ve ticari gemilerin hedef alınmasını veya uluslararası deniz yollarının aksatılmasını reddeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2817 sayılı kararının açık ihlali olduğu ifade edilerek saldırı kınandı.

Açıklamada, ticari deniz taşımacılığının hedef alınması ve Hürmüz Boğazı'nın baskı veya ekonomik şantaj aracı olarak kullanılmasının bölgenin istikrarı, halkların güvenliği ve küresel enerji güvenliği açısından doğrudan tehdit oluşturduğu belirtildi.

BAE, İran'a bu tür saldırgan eylemlere son verme çağrısında bulunarak, Hürmüz Boğazı'nın tamamen ve koşulsuz şekilde yeniden açılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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