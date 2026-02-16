Haberler

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ikili ilişkileri ilerletme olanaklarını telefon görüşmesinde ele aldı. Görüşmede, stratejik işbirliği ve bölgesel güvenlik konularında ortak çalışmaların sürdürülmesi mutabık kalındı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ikili ilişkileri ilerletme olanaklarını görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, Bin Zayid ile Miçotakis bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, BAE ile Yunanistan arasındaki kapsamlı stratejik işbirliğini güçlendirme olanakları ele alındı. Tarafların bu hedef doğrultusunda ortak çalışmaları sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Ayrıca, iki ülkenin ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası konuların da değerlendirildiği görüşmede, bölgesel barış ve güvenlik için diyalog ve diplomatik çözümlerin önemine vurgu yapıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
