BAE Dışişleri Bakanı ve Yunanistan Savunma Bakanı Körfez'deki saldırıları görüştü

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile gerçekleştirdiği görüşmede, bölgesel güvenlik ve istikrarı hedef alan saldırıları ele alarak, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir araya gelerek, Körfez ülkelerine yönelik saldırıları ele aldı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dendias, gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Abu Dabi'de Al Nahyan ile görüştü.

İki Bakan arasında yapılan görüşmede, "BAE ve bölgedeki ülkelere yönelik saldırıların ele alındığı" belirtildi.

Görüşmede, BAE ile Yunanistan arasındaki stratejik ilişkiler ve bu ilişkileri geliştirme yollarının değerlendirildiği kaydedildi.

Al Nahyan ve Dendias, bölgesel güvenlik ve istikrarı hedef alan saldırılara karşı ortak tutum sergilenmesinin önemine vurgu yaptı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
