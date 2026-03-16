Bae ve Suudi Arabistan Liderleri Ortadoğu'da Gerginliğin Azaltılması Çağrısında Bulundu

ABU DABİ, 16 Mart (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman, telefonla yaptığı görüşmede Ortadoğu'da artan askeri operasyonları ve bunların bölgesel ve küresel güvenlik üzerindeki etkileri dahil olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın bildirdiğine göre pazartesi günkü görüşmede iki lider bölgede askeri gerginliğin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun bölge ve ötesinde istikrar ve güvenliği tehdit ettiği uyarısında bulundu. Taraflar, bölgesel sorunları çözmek ve barış ve güvenliği korumak üzere diyalog ve diplomasiye öncelik vermenin önemine işaret etti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı ortak operasyonlar nedeniyle Körfez ülkeleri füze ve insansız hava aracı saldırılarına maruz kalırken, BAE şu ana kadar 1.500'den fazla insansız hava aracı önlediklerini açıkladı.

