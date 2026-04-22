BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bölgesel ilişkileri görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede ekonomik işbirlikleri ve Orta Doğu'daki son gelişmeler ele alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, ülkesini ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Bin Zayid, Abu Dabi'ye çalışma ziyaretinde bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi.

BAE ile Suriye arasındaki ilişkiler ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda ikili işbirliğini ilerletme olanaklarının ele alındığı görüşmede, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin uluslararası denizcilik ve küresel ekonomiye etkileri konuşuldu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı misillemelerinde BAE ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırılarını kınadı.

İki lider, BAE ve Suriye arasındaki ilişkileri ileriye taşıma isteklerini teyit etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan ve Katar'ı ziyaret etmişti.

Dün Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesinin ardından Doha'ya geçen Şara, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı

İkinci dalgada çok sayıda tutuklama! Aralarında kulüp başkanı da var
Haberler.com
500

Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur

Mbappe ve Vinicius'ın yuhalandığı maçta Arda'yı zevkten mest eden olay
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi

Böyle baba olmaz olsun! Görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur

Mbappe ve Vinicius'ın yuhalandığı maçta Arda'yı zevkten mest eden olay
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog

Şu bel altı muhabbetin iğrençliğine bakar mısınız?

İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı

Uzun namlulu silahla poz veren kişinin görevine bakın