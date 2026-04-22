BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bölgesel ilişkileri görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, ülkesini ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Bin Zayid, Abu Dabi'ye çalışma ziyaretinde bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi.

BAE ile Suriye arasındaki ilişkiler ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda ikili işbirliğini ilerletme olanaklarının ele alındığı görüşmede, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin uluslararası denizcilik ve küresel ekonomiye etkileri konuşuldu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı misillemelerinde BAE ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırılarını kınadı.

İki lider, BAE ve Suriye arasındaki ilişkileri ileriye taşıma isteklerini teyit etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan ve Katar'ı ziyaret etmişti.

Dün Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesinin ardından Doha'ya geçen Şara, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti.