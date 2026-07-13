Haberler

BAE ve Katar, İran'ın Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik saldırılarını kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, İran'ın Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını şiddetle kınayarak, bu ülkelerle dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar, İran'ın Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını şiddetle kınadıklarını açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik yeniden düzenlediği saldırılar en güçlü ifadelerle kınandı.

Açıklamada, söz konusu saldırıların kardeş ülkelerin egemenliğinin açık ihlali olduğu ve güvenlik ile istikrarlarını tehdit ettiği belirtilerek, BAE'nin Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün ile tam dayanışma içinde olduğu, bu ülkelerin güvenlik ve istikrarını korumaya yönelik tüm adımlarını desteklediği ifade edildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, İran'ın Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik tekrarlanan saldırıları kınanarak, saldırıların kardeş ülkelerin egemenliğine yönelik açık bir ihlal, uluslararası hukuk kuralları ile Birleşmiş Milletler Şartı'nın ağır ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bölgenin bu "gerekçesiz" saldırıların sonuçlarından korunması gerektiğini belirterek, diyalog ve diplomasi yolunun güçlendirilmesi, gerilimin düşürülmesi ve bunun bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın pekiştirilmesine katkı sağlaması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt ile tam dayanışma içinde olduğu yinelenerek, bu ülkelerin egemenliklerini, güvenliklerini ve istikrarlarını korumaya yönelik alacakları tüm tedbirlerin desteklendiği bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çiftçilerin 'beyaz altın' nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar

Başuçlarında silahlarıyla nöbet tutuyorlar! Nedeni ise 'beyaz altın'
Trossard'ın menajerinden Beşiktaşlıları tedirgin eden açıklama

Beşiktaşlıların korktuğu oldu
Haluk Levent'e bir şikayet daha: Dolandırıldığını anlayınca savcılığa koştu

Haluk Levent'e bir şikayet daha: Fark edince savcılığa koştu
Haluk Levent '15 gündür mesaj atıyorum' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi

Bakan Yardımcısı Turan'dan Haluk Levent'e yanıt geldi
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor

Özgür Özel'den CHP’de deprem yaratacak yeni hamle
Uğurcan Çakır için tarihi teklif iddiası

Uğurcan Çakır'a tarihi teklif!
Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım

Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım