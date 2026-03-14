BAE ile Etiyopya "bölgedeki gerilimi" görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Mektum, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bölgedeki askeri gerilim ve ikili ilişkileri ele aldı.

Dubai Hükümeti Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre Muhammed bin Raşid, ülkesini ziyaret eden Etiyopya Başbakanı Ahmed ile bir araya geldi.

Al Maktum ve Ahmed görüşmesinde, iki ülke arasındaki işbirliği ile ortak çalışmaların geliştirilmesi imkanları değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca Orta Doğu'daki mevcut gelişmeler ve bölgede yaşanan askeri tırmanışın güvenlik, istikrar ve kalkınma üzerindeki etkileri masaya yatırıldı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, BAE'ye ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile de görüşmüştü.