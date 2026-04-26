BAE ve ABD dışişleri bakanları, bölgesel gelişmeleri görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile iki ülke arasındaki güçlenen stratejik ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Al Nahyan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri ve bölgedeki güncel gelişmeleri ele aldı.

Al Nahyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "barışı sağlama, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ile istikrarı kalıcı hale getirme yönündeki çabalarından" duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BAE Dışişleri Bakanı, Trump ve Rubio'nun Lübnan ile İsrail arasında barışın sağlanmasına yönelik girişimlerini takdir ettiğini kaydetti.