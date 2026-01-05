Yemen'deki gelişmelerin ardından BAE, Suudi Arabistan'daki "Körfez Kalkanı" tatbikatına katılıyor

Yemen'de yaşanan ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında benzeri görülmemiş düzeyde gerginliğe yol açan gelişmelerin ardından, BAE'nin Suudi Arabistan'da düzenlenen "Körfez Kalkanı" tatbikatına katıldığı bildirildi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Körfez Kalkanı tatbikatı, kardeş ülke Suudi Arabistan'da BAE ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin katılımıyla başladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada tatbikatın amacının, "savaş hazırlık seviyesini yükseltmek, ortak askeri çalışmayı güçlendirmek ve ortak harekat ortamında en iyi uygulamalar doğrultusunda entegrasyonu sağlamak" olduğu belirtildi.

Tatbikatın, Suudi Arabistan ile BAE arasında Yemen'de yaşanan ve benzeri görülmemiş düzeydeki gerginliklerden günler sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin katılımıyla "Körfez Kalkanı" tatbikatının başladığını duyurmuştu.

Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Umman ülkelerinden oluşuyor. Konsey 25 Mayıs 1981'de kuruldu ve merkezi Riyad'da bulunuyor.

Yemen'deki Suudi Arabistan- BAE gerginliği

Yemen'de 30 Aralık'ta dikkat çekici gelişmeler yaşanmıştı.

Suudi Arabistan, BAE'yi Güney Geçiş Konseyi güçlerini, Suudi Arabistan'ın güney sınırında yer alan Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde askeri operasyonlara sevk etmekle suçlamıştı.

Aynı gün, Suudi Arabistan liderliğindeki Yemen'de Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu, Hadramevt'te BAE'den geldiği belirtilen bir silah sevkiyatını bombaladığını açıklamıştı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi de BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ederek, BAE güçlerinin 24 saat içinde ülkeden çekilmesini öngören karar almıştı.

BAE ise söz konusu suçlamaları reddetmiş, silah sevkiyatının Yemen'de bulunan kendi güçlerine ait olduğunu savunmuş ve ülkedeki kalan askerlerini çektiğini açıklamıştı.