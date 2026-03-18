BAE: Hava savunma sistemleri İran'dan gelen füze ve İHA'lara karşı koyuyor

İSTANBUL (AA) — Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'dan gönderilen füze ve insansız hava araçlarına (İHA) hava savunma sistemlerince müdahale edildiğini bildirdi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, "BAE hava savunma sistemleri, şu anda İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı koyuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama ve seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve savaş uçaklarının İHA ve diğer hava araçlarına müdahalesinden kaynaklandığı belirtildi.

Olayla ilgili can kaybı ya da hasara ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.