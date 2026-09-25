Haberler

BAE Savunma Bakanlığı Brezilya ordusuyla teknik işbirliği için niyet mektubu imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BAE Savunma Bakanlığı ile Brezilya ordusu arasında teknik, operasyonel ve lojistik çözümlerde işbirliği amacıyla niyet mektubu imzalandığı bildirildi. Mektup, tarafların deneyim paylaşımını ve ortaklık fırsatlarını desteklemeyi öngörüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı ile Brezilya ordusu arasında teknik, operasyonel ve lojistik çözümler konusunda işbirliğini geliştirmek amacıyla "niyet mektubu" imzalandığı bildirildi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, niyet mektubu kapsamında iki tarafın teknik, operasyonel ve lojistik çözümler konusunda görüşmeler yürütmesi ve deneyim paylaşımında bulunması öngörülüyor.

Niyet mektubunun, iki taraf arasındaki işbirliğini ve deneyim paylaşımını güçlendirmenin yanı sıra karşılıklı ilgi alanlarına giren teknik, operasyonel ve lojistik alanlarda ortaklık fırsatlarını desteklemeyi amaçladığı kaydedildi.

Kaynak: AA
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu, yumurtalığından 4 bebek ağırlığında kitle çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle başvurdu, gerçek ameliyatta ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filistin asıllı milletvekili Tibi, BM'de boş salona konuşan Netanyahu'yla dalga geçti

Filistin asıllı milletvekili Tibi, BM'de boş salona konuşan Netanyahu'yla dalga geçti
Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, 57 yıl aradan sonra yarın İstanbul'da yapılacak

57 yıl sonra yeniden yapılıyor! İstanbullular ücretsiz izleyebilecek

Yöresel dansı izleyen Brezilyalı yıldızlar kendilerini tutamadı

Verilen emeğin karşılığı bu mu? Koca koca adamların yaptığına bakın

New York'ta Netanyahu protestosu! Binlerce kişi BM'ye yürüdü

Nefret sokaklara sığmadı!
Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü

1200 kilometre gelip bu taşı öptü: Allah ondan bin kere razı olsun
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi

O sözü duyunca tek yumrukta yere serdi
Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak

Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak! Zorlu süreç sonrası adak adadı