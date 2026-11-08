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BAE Sahil Güvenlik Grubu, Umman Denizi'nde yanan kargo gemisinden 22 kişiyi kurtardı

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BAE Sahil Güvenlik Grubu, Umman Denizi'nde yangın çıkan kargo gemisindeki farklı Arap ülkelerinden 22 mürettebatı kurtardı. Kurtarılanlara ilk yardım yapıldığı, sağlık durumlarının iyi olduğu ve ilgili makamlara teslim edildiği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Muhafız Komutanlığı, Umman Denizi'nde seyir halindeyken yangın çıkan bir kargo gemisinde bulunan 22 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Komutanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Grubu'nun, gemide çıkan yangın ihbarının ardından anında harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, kısa sürede konumu tespit edilen gemideki farklı Arap ülkelerinden 22 mürettebatın başarılı bir operasyonla tahliye edildiği kaydedildi.

Kurtarılan kişilere gerekli ilk yardımın yapıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilen açıklamada, olayda kurtarılanların ilgili makamlara teslim edildiği bildirildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Umman Körfezi açıklarında yük gemileri ile askeri güçlerin karıştığı olayların rapor edildiğini bildirmişti.

UKMTO, söz konusu gelişmelerin BAE'nin Hor Fakkan kentinin 18 mil açıklarında gerçekleştiğine dikkat çekmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da Hürmüz Boğazı'nda 2 tankerin mayına çarptığını duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, biri Hürmüz Boğazı'nın doğusunda diğeri ise boğazın içinde olmak üzere 2 petrol tankerinin takip sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı ve bu sırada mayına çarptığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
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