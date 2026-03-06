Haberler

Rusya ve Ukrayna 400 Savaş Esirini Takas Etti

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, ABD ile işbirliğiyle yürütülen arabuluculuk girişimleri sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 400 esirin takas edildiğini açıkladı. Toplam serbest bırakılan mahkum sayısı 5.355'e ulaştı.

DUBAİ, 6 Mart (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, ABD ile birlikte yürütülen arabuluculuk girişimleri sonucunda Rusya ile Ukrayna arasında 400 esirin takas edildiğini ve her iki tarafın da 200 mahkumu serbest bıraktığını bildirdi.

Bakanlıktan perşembe günü yapılan açıklamada, son takasla birlikte BAE'nin arabuluculuğuyla gerçekleştirilen esir takaslarında serbest bırakılanların toplam sayısının 5.355'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmaların başlangıcından bu yana BAE'nin Moskova ile Kiev arasında toplam 19 arabuluculuk girişimine öncülük ettiği vurgulandı.

Bakanlık ayrıca, Rusya, Ukrayna ve ABD'nin katılımıyla Abu Dabi'de düzenlenen iki tur üçlü görüşme dahil diyalog süreçlerine ev sahipliği yaptığını hatırlattı. BAE'nin her iki ülkeyle olan ilişkilerine de atıfta bulunan Bakanlık, kapsamlı bir siyasi çözüme yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
