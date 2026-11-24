BAE'nin Hor Fakkan kenti yakınlarında dökme yük gemisi vuruldu, yangın çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UKMTO, BAE'nin Hor Fakkan kentinin 23 deniz mili kuzeydoğusunda 22 Kasım'da bir dökme yük gemisinin kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğunu bildirdi. Dibba bölgesi açıklarında demirli geminin iskele tarafında yangın çıktığı, can kaybı veya yaralı bildirilmediği aktarıldı.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 23 deniz mili kuzeydoğusunda bir dökme yük gemisinin kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğunu bildirdi.
UKMTO tarafından gecikmeli yayımlanan yazılı açıklamada, bir ticari geminin 22 Kasım'da BAE'nin Hor Fakkan kentinin 23 deniz mili kuzeydoğusunda hedef alındığı belirtildi.
Dibba bölgesi açıklarında demirli haldeki dökme yük gemisinin iskele tarafının kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğu kaydedildi.
Saldırı sonucunda yangın çıktığı bilgisi alındığı ancak can kaybı veya yaralı bildirilmediği aktarıldı.