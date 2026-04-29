BAE'nin Ankara Büyükelçiliği önünde Sudan'a yönelik müdahaleler protesto edildi

HAK-İŞ ve Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF) üyeleri, Sudan'a yönelik dış müdahaleleri protesto etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelen grup, "Gazze'den Faşir'e tek yara ortak vicdan", "BAE, Sudan'dan elini çek", "Sudan'da istikrar ve bölgede barış" yazılı pankartları açtı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, burada yaptığı basın açıklamasında, BAE'nin, siyonist devlet İsrail ile işbirliği yaparak nasıl ki Gazze'deki katliamlara destek vermişse, nasıl ki Arap Birliği'ne, Filistin halkına ihanet etmişse, şimdi de Sudan halkına ihanet ettiğini söyledi.

BAE'nin, Afrika'nın bütün servetine konmak, Sudan'ın altınını, uranyumunu ele geçirmek istediğine, bunlar için paralı askerler kullandığına dikkati çeken Arslan, buna karşı mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Paralı askerlerin Faşir'de yaptıkları katliamları bütün dünyaya duyurmak için çabaladıklarını belirten Arslan, "Çocukları öldürdüler. Sivilleri katlettiler. Kaçmak isteyenlere tuzaklar kurdular ve Faşir bugün öksüz, yetim ve acı içerisinde." diye konuştu.

Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Sudan'a yapılan insani yardımları hatırlatarak, Sudan halkıyla dayanışma içinde olunması gerektiğinin altını çizdi.

Sudan halkının iradesine herkesin saygı göstermesini, Sudan'ın normalleşmesini, işgalin sona ermesini istediklerini ifade eden Arslan, SWTUF'un mal varlığının teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

"Büyükelçilik önüne siyah çelenk"

SWTUF Genel Başkanı Sirralkhatim Abdulkadir de Sudan'a ve Sudan halkına destek vermekten geri durmayanların tutumlarını büyük bir takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

İstikrarın yeniden tesis edilmesi, işçilerin haklarını savunan, kalkınma ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sunan güçlü bir sendikal hareketin inşası için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Abdulkadir, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk halkına ve HAK-İŞ'e teşekkür etti.

Üyeler, "BAE Sudan'dan elini çek" yazılı siyah çelengi büyükelçilik önüne bıraktıktan sonra ayrıldı.