BAE Savunma Bakanlığı: İran'dan atılan 6 balistik füze ile 21 İHA engellendi

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı saldırılarda 6 balistik füze ve 21 insansız hava aracının engellendiğini açıkladı. Saldırılar sonucunda 2 askerin yanı sıra 5 sivil hayatını kaybetti.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün savunma sistemlerimiz İran'dan gelen 6 balistik füze ve 21 İHA'yı başarıyla etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İran'ın başlattığı saldırılar kapsamında şimdiye kadar BAE savunma sistemlerinin 304 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1627 İHA'yı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Saldırılarda, 2 askerin, BAE, Pakistan, Nepal ve Bangladeş ve Filistin uyruklu 5 sivilin hayatını kaybettiği, 145 kişinin ise hafif, orta ve ağır şiddette yaralandığı kaydedildi.

Yaralılar arasında BAE, Mısır, Sudan, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn, Komor Adaları, Türkiye, Irak, Nepal, Nijerya, Umman, Ürdün, Filistin, Gana, Endonezya ve İsveç vatandaşları bulunuyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
