Haberler

BAE Savunma Bakanlığı: İran'dan atılan 4 balistik füze ile 26 İHA engellendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri, İran tarafından fırlatılan 4 balistik füze ve 26 insansız hava aracını hava savunma sistemleri ile etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Bu müdahalelerin, İran'ın ABD üslerine yönelik saldırılarının bir parçası olarak gerçekleştiği belirtiliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran kaynaklı 4 balistik füze ile 26 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı 4 balistik füze ve 26 İHA'yı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, İran saldırılarının başlamasından bu yana hava savunma sistemlerinin 338 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1740 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

