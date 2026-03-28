BAE: İran'dan atılan füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemleri devreye girdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan atılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin bugün İran'dan atılan 20 balistik füze ve 37 İHA'yı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

İran saldırılarının başlamasından bu yana hava savunma sistemlerinin 398 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1872 İHA'ya müdahale ettiği aktarıldı.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.