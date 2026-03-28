BAE: İran'dan atılan füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemleri devreye girdi

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı saldırılarına yanıt olarak hava savunma sistemlerini etkin hale getirdi. Bugün gerçekleşen saldırılarda 20 balistik füze ve 37 İHA etkisiz hale getirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan atılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin bugün İran'dan atılan 20 balistik füze ve 37 İHA'yı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

İran saldırılarının başlamasından bu yana hava savunma sistemlerinin 398 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1872 İHA'ya müdahale ettiği aktarıldı.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

CHP lideri Özel, özür diledi
Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü

Beklenen oldu!

Polisi döverek öldüren TÜVTÜRK görevlileri için istenen ceza belli oldu

İşte polisi döverek öldüren TÜVTÜRK görevlileri için istenen ceza
Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış

Olacakları resmen 9 ay önce anlatmış
Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
Sarunas Jasikevicius'u delirten soru! Gazeteciyi rezil etti

Yenildiği maçtan sonra sorulan soruya delirdi! Gazeteciyi rezil etti
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali

Bu halini unutun! İşte Ali Yerlikaya'nın yeni imajı