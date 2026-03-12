Haberler

BAE Savunma Bakanlığı: İran'dan düzenlenen füze ve İHA saldırılarına müdahale ediliyor

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçları saldırılarına karşı hava savunma sistemleri ile müdahalede bulunduğunu açıkladı. Ülke genelinde duyulan patlama seslerinin bu müdahalelerden kaynaklandığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılara müdahale edildiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

"BAE hava savunma sistemleri İran'dan düzenlenen füze ve İHA saldırılarına müdahale ediyor." ifadesi kullanılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, İran'dan fırlatılan balistik füze ve İHA'ların engellenmesi için yapılan karşı saldırılar nedeniyle meydana geldiği ifade edildi."

Savunma Bakanlığı, kısa süre önce de İran'dan düzenlenen saldırılara müdahale edildiğini açıklamıştı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
