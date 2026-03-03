Haberler

BAE, İran'dan fırlatılan balistik füzeleri engellediğini duyurdu

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, ülke topraklarını korumak amacıyla İran'dan fırlatılan balistik füzelerin engellendiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan gelen balistik füzeleri engellediğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, İran'dan fırlatılan balistik füzelere karşı koyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Savunma Bakanlığının, ülke topraklarının korunması ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için tüm tehditlerle başa çıkmaya hazır olduğu vurgulandı.

