BAE: İran'dan atılan füze ve İHA'lara karşı hava savunma sistemleri devreye girdi

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarının (İHA) engellenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, ülkeye yönelik saldırıların olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "BAE hava savunması, şu anda İran'dan gelen füze ve İHA'lı saldırılara karşı koymak için devreye girdi." ifadeleri kullanıldı.

Ülkenin farklı bölgelerinde patlama seslerinin duyulabileceği vurgulanan açıklamada, söz konusu seslerin "hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri, savaş uçaklarının ise İHA'ları ve seyir füzelerini imha etmesi sonucu oluştuğuna" işaret edildi.

Saldırıda isabet veya herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Abu Dabi'deki eski havalimanında çıkan yangın söndürüldü

Öte yandan Abu Dabi Emirliği Medya Ofisinden gün içinde yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sonucunda düşen şarapnelin Abu Dabi'deki eski havaalanında yangına sebep olduğu aktarıldı.

Açıklamada, havalimanındaki yangının kontrol altına alındığı, olayla can kaybının olmadığı kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
