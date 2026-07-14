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BAE, Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerini hedef alan İran saldırısını kınadı

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Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz Boğazı'nda iki ulusal petrol tankerine düzenlenen İran füze saldırısını şiddetle kınadı. Saldırıda 1 Hint personel hayatını kaybetti, 8 mürettebat yaralandı. BAE, saldırıyı deniz haydutluğu olarak nitelendirerek bölgesel istikrar ve küresel enerji güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hürmüz Boğazı'nda ulusal petrol tankerleri "Mombasa" ve "Al Bahiyah"ı hedef alan İran saldırısını şiddetle kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güney koridorunda seyir halinde olan BAE ulusal petrol tankerleri Mombasa ve Al Bahiyah'ın iki seyir füzesiyle vurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "BAE, Hürmüz Boğazı'nın güney koridorundaki Umman kara suları sınırları içerisinde seyretmekte olan Mombasa ve Al Bahiyah adlı iki ulusal petrol tankerinin iki füze ile hedef alındığı İran saldırılarını en sert şekilde kınıyor ve protesto ediyor." ifadesi kullanıldı.

Umman kara suları içerisinde gerçekleşen saldırıda gemilerin ağır hasar aldığı aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın bu saldırısının Hindistan uyruklu 1 personelin hayatını kaybetmesine, 8 mürettebatın ise yaralanmasına yol açtığını vurguladı.

Yaralananlardan 4'ünün durumunun ağır olduğu, yaralıların 6'sının Hindistan, 2'sinin ise Ukrayna vatandaşı olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Hindistan hükümetine, halkına ve hayatını kaybeden personelin ailesine derin taziye dilekleri iletilirken, yaralılara acil şifalar dilendi.

Bakanlık, söz konusu saldırgan eylemin, deniz seyrüsefer serbestisini vurgulayan, ticari gemilerin hedef alınmasını ve uluslararası deniz yollarının sabote edilmesini reddeden 2817 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının açık ve vahim bir ihlali olduğunu vurguladı.

Açıklamada, ticari seyrüseferin hedef alınması ve Hürmüz Boğazı'nın bir baskı veya ekonomik şantaj aracı olarak kullanılmasının "deniz haydutluğu" (korsanlık) teşkil ettiği, bu durumun bölgesel istikrara, bölge halklarının güvenliğine ve küresel enerji arz güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, BAE'nin İran'a bu saldırgan eylemleri derhal durdurması, tüm düşmanca faaliyetlerine eksiksiz bir şekilde son vermesi çağrısı yinelendi.

Bölge güvenliğini, küresel ekonomiyi ve uluslararası ticareti korumak amacıyla Hürmüz Boğazı'nın tamamen ve koşulsuz olarak seyrüsefere yeniden açılmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA / Esat Fırat
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