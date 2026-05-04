BAE hava savunma sistemlerini yeniden devreye soktu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle, hava savunma sistemlerinin tekrar devreye girdiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin müdahalesinden kaynaklandığı kaydedildi.

Ülkeye füze ve İHA saldırıları yapıldığı belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin bir kez daha devreye girdiği bildirildi.

BAE ve Umman'a İran saldırısı iddiası

BAE ve Umman'a İran'dan insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği ileri sürüldü.

BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Umman'da bir binanın hasar alması sonucu 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
