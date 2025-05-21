BAE, Gazze'ye İnsani Yardım Ulaştırmak İçin İsrail ile Anlaşma Sağladı

BAE, Gazze'ye İnsani Yardım Ulaştırmak İçin İsrail ile Anlaşma Sağladı
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'ndeki sivil halkın gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla İsrail ile insani yardımların ulaştırılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Anlaşma, acil yardımların yanı sıra çocuklar için gerekli malzemelerin teminini de içeriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'ne insani yardımlarını ulaştırmaya başlamak için İsrail ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde, ilk etapta Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 15 bin sivilin gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla BAE'den acil insani yardım ulaştırılmaya başlanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Taraflar, yeniden ateşkes anlaşmasına varılması, ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması yönündeki bölgesel ve uluslararası çabaları da ele aldı.

Anlaşma ayrıca Gazze Şeridi'ndeki fırınların işletilmesi için gereken temel malzemelerin yanı sıra çocuklara yönelik temel ihtiyaçların sağlanmasını ve bu malzemelerin sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere sürekli olarak temin edilmesini de içeriyor.

Bin Zayid, görüşmede, insani ve tıbbi yardımların Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına acil, yoğun, güvenli ve herhangi bir engele takılmadan ulaştırılmasının önemini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerden (BM) dün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne 11 haftadır insani yardım ambargosu uygulayan İsrail'in 93 tırın girişine izin verdiğini duyurmasına rağmen Filistinlilere yardımın ulaştırılmadığı bildirilmişti.

Yardım tırlarının Filistin tarafına geçmesine rağmen dağıtılamadığı aktarılan açıklamada, Gazze'ye giren yardım tırlarının hiçbirinin trafik, lojistik ve güvenlik sorunları nedeniyle İsrail ambargosuyla insani krize sürüklenen Filistinlilere ulaşamadığı belirtilmişti.

Uluslararası kuruluşlar, kıtlık tehlikesi altındaki Gazze'ye girişine izin verilen insani yardım miktarının ihtiyacın çok altında olduğu uyarısını yapıyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana insani yardım ambargosu uyguladığı Gazze Şeridi'nde "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda geçişine izin vereceğini" açıklamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise Gazze'ye insani yardım geçişinin derhal başlatılmasına ilişkin kararın ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Tel Aviv'e uygulanan siyasi baskı nedeniyle alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Fekry Abdeen - Güncel
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