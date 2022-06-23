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BAE'den İsrail'e uçuşlar başladı

AA - Mohammad Farid Mahmoud Abdullah - Güncel
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BAE'den İsrail'e uçuşlar başladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında uçak seferlerinin başladığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında uçak seferlerinin başladığı belirtildi.

BAE'nin Emirates Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emirates'e ait Dubai'den kalkan uçak, başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indi.

Açıklamada, 335 yolcu taşıyan Boeing 777 tipi uçağın varışının ardından kutlama yapıldığı ve bu uçuşla birlikte tarifeli uçuşların da başladığı aktarıldı.

Uçakta bulunan BAE'nin Tel Aviv Büyükelçisi Muhammed el-Haca da Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Bu yeni hava hattının iki ülke ve iki halk arasındaki ilişkilerin gelişmesinde yeni fırsatlar sağlamasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

BAE, Arap dünyasında İsrail ile normalleşme sürecinde en kapsamlı ve çok yönlü iş birliği ile ticari ilişkileri geliştiren ülke olarak öne çıkıyor.

AA / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Tel Aviv İsrail Güncel Haberler

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