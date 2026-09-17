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BAE'den "Husilerin Mekke'yi hedef alma girişimine" kınama

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), "Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın Mekke kentini insansız hava aracıyla (İHA) hedef alma girişimini" kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), " Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın Mekke kentini insansız hava aracıyla (İHA) hedef alma girişimini" kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mekke'ye saldırı girişiminin Suudi Arabistan'ın egemenliğinin açık bir ihlali ve ülkenin güvenlik ve istikrarına yönelik ciddi bir tehdit olduğu belirtildi.

Açıklamada, BAE'nin Suudi Arabistan ile tam bir dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, ülkenin güvenlik ve istikrarını korumak için alacağı tüm tedbirlere tam destek verildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, dün, Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin 15 Eylül'de saat 18.50 sularında, Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'yı Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden tespit ettiğini, aracın kentin güneyinde engellenerek imha edildiğini bildirmişti.

Husiler iddiaları yalanladı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, Mekke'nin hedef alındığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Seri, Suudi Arabistan'a yönelik operasyonlarında yalnızca petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef aldıklarını, kutsal mekanları hedef dışı tutan bir strateji izlediklerini vurgulamıştı.

Kaynak: AA
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