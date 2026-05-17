BAE'de Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınında İHA saldırısı sonucu yangın çıktı

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktı. Olayda yaralanma olmazken, radyasyon güvenliğinin etkilenmediği ve santralin normal şekilde çalıştığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Abu Dabi Basın Ofisi'nin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında İHA saldırısı sonucu yangın çıktığı belirtildi.

Santralin iç güvenlik çevresi dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiği aktarıldı.

Yangının bir İHA saldırısından kaynaklandığı bildirilen açıklamada, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ve radyasyon güvenliği seviyelerinde herhangi bir etkilenme olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca gerekli tüm önleyici tedbirlerin alındığı ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Öte yandan BAE Federal Nükleer Düzenleme Kurumu da yangının santralin güvenliği ya da temel sistemlerinin işleyişi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını, tüm ünitelerin normal şekilde çalışmayı sürdürdüğünü bildirdi.

İHA saldırısının hangi ülke ya da kişiler tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Ali Semerci
