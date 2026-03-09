Haberler

BAE: Bir helikopterin düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir helikopterin teknik arıza sonucu düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti. BAE Savunma Bakanlığı, olayla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), teknik arıza nedeniyle bir helikotperin düşmesi souncu 2 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "ulusal görevlerini yerine getirdiği sırada bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü" aktarıldı.

Helikopterin düşmesi nedeniyle 2 BAE askerinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olayda hayatını kaybeden askerler için taziye mesajı yayımlandı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Haberler.com
500

