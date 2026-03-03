BAE'nin Fucayra Limanı ve petrol sanayi bölgesinde İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan gönderilen bir insansız hava aracına (İHA) müdahale edilmesi sonucu düşen bir parçanın isabet etmesiyle Fucayra Limanı ve Petrol Sanayi Bölgesi'nde (FOIZ) yangın çıktığı bildirildi.

Fucayra Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

İran'dan gönderilen bir İHA'ya müdahale edilmesi sonucu, düşen bir parçanın petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığı aktarılan açıklamada, kontrol altına alınan yangın nedeniyle yaralanmanın yaşanmadığı ve bölgede operasyonların normal şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

Basın ofisinden yapılan başka bir açıklamada, BAE hava savunma sistemlerinin başka bir İHA'ya müdahale etmesi sonucu düşen parçalar nedeniyle Fucayra Limanı'nda büyük bir yangının çıktığı belirtildi.

Fucayra'daki sivil savunma ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalıştığı, yaralanma veya can kaybının bildirilmediği ifade edildi.

Bölgede çıkan yangınlar sosyal medya kullanıcılarının kaydettiği videolara da yansıdı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.