BAE'de şarapneller, Foz petrol bölgesinde yangına yol açtı

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava savunma sistemlerinin engellediği bir saldırı sonrası düşen şarapneller Foz petrol bölgesinde yangına yol açtı. Olayda yaralanma olmadığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), hava savunma sistemlerinin engellediği bir saldırı sonucu düşen şarapnellerin Foz petrol bölgesinde yangına yol açtığı bildirildi.

BAE'nin Fuceyre Emirliği'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemleri ülkeye yönelik bir saldırıyı engellerken düşen şarapnellerin Foz petrol bölgesinde yangına yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, engellenenin füze mi insansız hava aracı mı olduğu belirtilmedi.

Olayda herhangi bir yaralanmanın kaydedilmediği bildirilen açıklamada, halktan bilgileri yalnızca resmi kaynaklardan almaları istendi.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
