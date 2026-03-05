BAE'de hava savunma sistemi tarafından vurulan İHA'nın parçaları 6 kişiyi yaraladı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), hava savunma sistemleri tarafından engellenen insansız hava aracının (İHA) parçaları 6 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Abu Dabi Basın Ofisi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada olaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, hava savunma sisteminin bir İHA'yı engellediğini ve hava aracından saçılan parçaların, Abu Dabi sanayi şehri ICAD 2'de iki noktaya düştüğü aktarıldı.

Şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu, Pakistan ve Nepal uyruklu 6 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığı kaydedildi.

BAE dün yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a başlattığı hava saldırılarının ardından, İran'ın bölge ülkelere misilleme ile cevap vermesinden bu yana, ülkeye gönderilen 189 balistik füze ve 941 İHA'ya müdahale edildiğini duyurmuştu.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.