BAE'li yetkili "yeni bölgesel yaklaşımın Körfez'e saldırıların reddedilmesiyle başlaması gerektiğini" söyledi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, bölgenin geleceğine yönelik yeni ve ciddi bir yaklaşımın Körfez ülkelerine karşı saldırganlığın reddedilmesiyle başlaması gerektiğini belirtti.

Gargaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan ABD ile İran arasında varılan mutabakatla ilgili paylaşım yapan eski Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa'ya yanıt verdi.

ABD-İran mutabakatının, Filistin meselesini ele alacak diğer önemli mutabakatlara zemin oluşturması için desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Musa, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgede değişimin başladığına ve yakın gelecekte diğer karmaşık sorunların da ele alınacağına inanıyorum. Filistin meselesinin çözümü, normalleşme adımlarında değil Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının hayata geçirilmesinde ve İsrail'in uluslararası hukuk ile ilgili BM kararları temelinde tanınmasında yatmaktadır."

BAE Devlet Başkanı Danışmanı Gargaş da Musa'ya saygı duymakla birlikte yeni bölgesel düzenlemeler hakkındaki tartışmalarda temel bir gerçeğin göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Gargaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İran, sadece İsrail veya ABD'yle çatışmakla kalmadı. İran, BAE ve Körfez'deki diğer Arap ülkelerine de doğrudan saldırılar düzenledi.

Bölgenin geleceğine yönelik yapıcı bir yaklaşımın temelinde, egemenliğe saygı ve Körfez'deki Arap ülkelerine karşı saldırgan politikaların reddedilmesi yer almalıdır. Bu görmezden gelinmemelidir."

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakatın sonuçlandığı ve resmi imzaların 19 Haziran'da İsviçre'de iki ülkenin müzakere heyetleri başkanlarının katılımıyla atılacağı belirtilmişti.

İran ve ABD yönetimleri tarafından henüz yayımlanmayan ancak İran ve uluslararası basında yer alan haberlere göre, mutabakat Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Taraflar, mutabakat zaptının 19 Haziran'da imzalanmasının ardından nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda müzakere sürecine başlayacak.