Bademcik ameliyatı olan hasta, 17 gün sonra hayatını kaybetti

MERSİN'de özel bir hastanede bademcik ve geniz eti ameliyatı olan Muammer Aydoğdu (55), taburcu olduktan 17 gün sonra hayatını kaybetti.

MERSİN'de özel bir hastanede bademcik ve geniz eti ameliyatı olan Muammer Aydoğdu (55), taburcu olduktan 17 gün sonra hayatını kaybetti. Aydoğdu'nun yakınları ölümünden sorumlu tuttuğu hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulunurken, İl Sağlık Müdürlüğü'nün de soruşturma başlattığı öğrenildi.

Almanya'da yaşayan 2 çocuk babası inşaat sektöründe çalışan Muammer Aydoğdu, geçen yıl aralık ayında Mersin'de yaşayan kardeşlerinin yanına tatile geldi. Aydoğdu, nefes darlığı yaşadığı için 24 Aralık'ta özel bir hastaneye gitti. Burada bulunan kulak burun boğaz doktoru C.B. ile görüşen Aydoğdu için, yapılan muayene sonrasında geniz eti ve bademcik ameliyatı yapılmasına karar verildi. 26 Aralık'ta ameliyatları gerçekleştirilen Aydoğdu, 2 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce şikayetin incelenmesi için Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğünden bir uzman hekimin görevlendirildiği, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.