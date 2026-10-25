Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Badaling'deki Çin Seddi Müzesi yenilenerek cumartesi yeniden ziyarete açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Badaling'deki Çin Seddi Müzesi yenilenerek cumartesi yeniden ziyarete açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Seddi'nin Badaling bölümü eteğindeki Çin Seddi Müzesi, kapsamlı yenileme ve modernizasyonun ardından cumartesi yeniden ziyarete açıldı. Nisan 2022'de kapatılan müze, 16.000 metrekarelik alanda 700'den fazla eser ve Badaling manzarasıyla ziyaretçi kabul ediyor.

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin Seddi'nin başkent Beijing'deki dünyaca ünlü Badaling bölümünün eteklerinde yer alan Çin Seddi Müzesi, kapsamlı yenileme ve modernizasyon çalışmalarının ardından cumartesi günü yeniden ziyarete açıldı.

1994 yılında Beijing'in Yanqing bölgesinde kapılarını açan müze, yenileme çalışmaları kapsamında Nisan 2022'de ziyarete kapatılmıştı.

İnşaatına Aralık 2023'te başlanan müze binası, çevredeki dağlar ve bitki örtüsüyle daha iyi uyum sağlayacak şekilde tasarlandı.

Toplam 16.000 metrekarelik alana sahip müzede sergi salonları, eğitim ve kamu hizmeti bölümleri, koleksiyon depoları ile araştırma alanları yer alıyor.

Müzedeki daimi sergi ve özel tematik sunumlar, Çin Seddi'nin tarihini ve kültürünü ele alıyor. Daimi sergide, Çin genelindeki müzelerden ödünç alınanlar da dahil olmak üzere 700'den fazla kültürel eser yer alıyor.

Ziyaretçiler, müzenin ikinci katındaki cam perde duvarlar sayesinde binanın dışındaki heybetli Badaling bölümünün panoramik manzarasını seyredebiliyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çin Seddi, 15 eyalet, belediye ve özerk bölge boyunca 20.000 kilometreyi aşan uzunluğa sahip. Beijing, Çin Seddi'nin 520 kilometrelik kısmına ev sahipliği yaparken, Badaling bölümü en çok ziyaret edilen kesim olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Kayseri'de KPSS'ye dakikalarla geç kalan aday kapıda kaldı! Sınava giremeden geri döndü

Kapılar kapandıktan dakikalar sonra geldi! Kapı ona açılmadı
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı

Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı

Araba fiyatına satılan telefon daha ilk günden hayal kırıklığı yaşattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce yıldır yanan Yanartaş'ta bazı ateşler söndü! Nedeni henüz bilinmiyor

Binlerce yıldır yanıyordu! Yanartaş'ta bazı alevler söndü
Sınava geç kalınca çılgına döndü! Eskişehir'de kendisini görüntüleyen muhabire saldırdı

Sınava geç kaldı, faturayı muhabire kesti! O anlar kamerada
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi

4'ü çocuk 6 kişi yan yana toprağa verildi
Karolin Fişekçi yıllar sonra tribüne döndü

Stat paylaşımı olay oldu: Bazı futbolcuları...
Malatya'da anne ve kızı KPSS'ye aynı okulda girdi! Kızı hazırlıkta annesine yardım etti

Anne ve kızı KPSS'de aynı okula düştü! Belgeye bakınca şaşırdılar
Yurt dışına kaçmak üzereydiler! Büyükçekmece ve Bağcılar'daki 2 cinayetin 3 şüphelisi Edirne'de yakalandı

Yurt dışına kaçmak üzereydiler! 3 şüpheli Edirne'de yakalandı
Doğumda odaya vantilatör koyan hastaneyle hukuk savaşı! 46 bin 400 lirasını geri alan babaya açılan dava reddedildi

Lohusa odasına vantilatör koydular! Hastane davayı kaybetti