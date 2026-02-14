Bacakları ampute edilen Gazzeli ikizler, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle tedaviye erişemiyor

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in 2 yılı aşkın süre devam eden saldırıları altında hayata tutunmaya çalışan engelli Lamis ve Rimas Şelluf kardeşler, tıbbi imkansızlıklar ve kapatılan sınır kapıları nedeniyle temel sağlık hizmetlerinden mahrum kalıyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde dünyaya gelen Lamis ve Rimas, İsrail'in saldırı ve kısıtlamaları nedeniyle imkansızlıklar içinde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Filistinli İtaf Şelluf'un hamilelik sürecini İsrail saldırıları altında geçirdiği ikiz çocukları, "doğumsal anomalilerle" dünyaya geldi.

Sağlık durumlarının kötüleşmesi üzerine, doğumlarından iki yıl sonra tıbbi zorunluluk gereği Lamis'in iki bacağı, Rimas'ın ise bir bacağı ampute edildi.

Yıllar içinde kullandıkları protezlerin aşınması ve çocukların büyümesiyle birlikte mevcut cihazlar işlevini yitirirken İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması, yeni protezlerin girişini ve çocukların yurt dışında tedavi görmesini engelliyor.

Sıkıntılı süreçlerden geçen kardeşler Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde kısıtlı imkanlarla hizmet veren derme çatma bir rehabilitasyon merkezinde dertlerine çare arıyor.

Şelluf kardeşler, burada gönüllülerin sağladığı protez bakımından faydalanıyor.

Çocukları yüz deformasyonuyla doğdu

Anne İtaf Şelluf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in 2008 ve 2009'daki saldırıları sırasında Lamis ve Rimas'a hamile kaldığını ve böyle bir ortamda hamilelik geçirdiği için çocuklarının engelli doğduğunu ifade etti.

Çocukların doğumdan sonra ampütasyon geçirdiğini aktaran Filistinli anne, "Ameliyat için ABD'ye gittik, ampütasyon yapıldı ve protez bacak kullanmaya başladılar. (Çocuklarının kullandığı) Bu protezler uzun süre dayanmıyor; her yıl zarar görüyor ve değiştirilmesi gerekiyor. Ayrıca protez bacakla uzun süre yürüyemedikleri için çok acı çekiyorlar." dedi.

Çocuklarının yaşadığı "yüz anomalilerinin" de İsrail saldırılarından kaynaklandığını dile getiren Filistinli anne, "İki yıl sonra sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdim; bu yüzden deformasyonların İsrail bombalarından kaynaklandığından emin oldum." diye konuştu.

Çocuklarının ampütasyonu sebebiyle protez parçalar için bakıma ihtiyaçları olduğunu vurgulayan İtaf Şelluf, daha önce seyahat edebildikleri için her yıl özel protezleri yaptırabildiklerini anlatarak, "Ancak şimdi iki yıldır savaşın içindeyiz; sınırdan çıkamıyoruz, kurumlardan destek yok ve burada bakım imkanı da bulunmuyor. Dışarı çıktığımda onlarla çok zorlanıyorum. Babaları şehit oldu. Koşturmam gereken bir şey olduğunda ya da bir yere gitmem gerekirse bize yardımcı olacak hiç kimse şey yok." sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

Gazze'de 7 bin ile 11 bin arasında ampütasyon vakası var

Doktor Muhammed el-Halidi ise bu alanda 15 yıldır çalıştığını aktararak, "Önceki tüm saldırılarla karşılaştırıldığında, bu saldırılar ampüte hastaların katlanmak zorunda kaldığı en zorlusu oldu." dedi.

İsrail'in son saldırıları sırasında merkezlerini üçüncü kez değiştirmek zorunda kaldıklarını anlatan Doktor Halidi, "Gördüğüm en ağır vakalardan biri, anneleriyle birlikte ampütasyon geçirmek zorunda kalan yeni doğanlardı. Her gün 10 ila 37 vaka alıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. Bu hastaların çoğu, işgalin bugüne kadar girişine izin vermediği çeşitli ürünler ve tıbbi ekipmanları bekliyor. Az önce gördüğünüz ikizler (Lamis ve Rimas) gibi vakalarda, anneleri savaş sırasında hamileydi ve solunum yoluyla gaza maruz kaldı; bu da çocuklarında yüz deformasyonlarına ve gördüğünüz gibi ampütasyon gerektiren uzuv hasarlarına yol açtı." bilgisini paylaştı.

İsrail'in saldırılarının durmadığını ve hasta kabulüne devam ettiklerini aktaran Halidi, Gazze'de 7 bin ile 11 bin arasında ampütasyon vakası olduğunu belirtti.

İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle 20-30 yıl önce kullanılan ampütasyon ekipmanları

"Normalde 20–30 yıl önce kullanılan ahşap ve fiber alternatifleri kullanıyoruz; çünkü hastaların normal bir yaşam sürmesine yardımcı olacak gerekli malzemeler (İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle) stoklarımızda yok." diyen Halidi, hastaların bakımını yapmak ve onlara yardımcı olmak için kişisel çaba gösterdiklerini ve bazı protez parçalarını ücretsiz olarak verdiklerini kayrdetti."

Kendilerine malzeme temin etmeleri için ilgili kuruluşlarla bağlantı kurmaya çalıştıklarını mali destekten ziyade buna ihtiyaçları olduğunu aktaran Halidi, "Bağlantıda olduğumuz kuruluşlar söz ve vaat veriyor ancak sınır tarafında her şey kapalı. İsrail tarafı şu ana kadar Gazze'ye hiçbir tıbbi ekipmanın girişine izin vermiyor; buna protez parçaları da dahil." dedi.

"Allah'tan dileğim, normal hayatımı yaşayabilmem"

Protez bakımı için rehabilitasyon merkezine gelen Rafet Salih Abdulal ise "Allah'tan dileğim, normal hayatımı yaşayabilmem ve ramazan ayında çocuklarımı mutlu edebilmem için kullanabileceğim bir protez parça nasip etmesidir böylece onlar beni diğer insanlar gibi görebilsin. Oğlumu kucağıma alıp onunla yürüyebileyim, zorunlu göç durumunda çocuklarımı taşıyabileyim; tam tersi şekilde bu durumlarda onlara yük olmayayım." diyerek yaşadığı acıyı ve umudu dile getirdi.

Protez bacağa kavuşmayı çok istediğini vurgulayan Abdulal, "Mübarek ramazan ayında Allah'ım nasip ederse, bir protez takılabilir ve aileme sevinç getirebilirim. Oğlum bana sarılmaya geldiğinde onu kucaklayıp sarılabileyim ve o da diğer çocuklar gibi babalığımı hissedebilsin." ifadelerini kullandı.