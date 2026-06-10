Balıkesir'de bacağına elektrikli bisikletin pedalı saplanan çocuk yaralandı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu bir çocuğun bacağına pedal saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bacağına elektrikli bisikletin pedalı saplanan çocuk, tedavi altına alındı.
Geriş Mahallesi Sakarya Caddesi'nde seyir halindeki elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu çocuğun bacağına pedal saplandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çocuk, pedaldan kurtarıldı.
Yaralı çocuk, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Hakan Firik