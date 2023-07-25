Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ailesinin mevsimlik işçi olarak çalıştığı fasulye bahçesinde uyurken üzerinden kamyonetin geçmesi sonucu yaşamını yitiren Esmanur Solmuş'un cenazesi memleketine gönderildi. Kaza sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Akif A., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Babasının kucağında acil servise taşıdığı Esmanur'un cenazesi, memleketine gönderildi (2)

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ailesinin mevsimlik işçi olarak çalıştığı fasulye bahçesinde uyurken üzerinden kamyonetin geçmesi sonucu yaşamını yitiren Esmanur Solmuş'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kaza sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Akif A., 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan adliyeye çıkartıldı. Akif A., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.