Babasının iş yerinde elektrik akımına kapılan İlker kurtarılamadı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, babasına ait atölyede çalışırken, elektrik akımına kapılan İlker Demir (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. BURSA'nın İnegöl ilçesinde, babasına ait atölyede çalışırken, elektrik akımına kapılan İlker Demir (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Yeniceköy Mahallesi'nde, Veysel Demir'e ait strafor atölyesinde meydana geldi. Babasının iş yerinde çalışan İlker Demir, strafor kesim makinesinde elektrik akımına kapıldı. Demir, iş yeri çalışanları tarafından kurtarılırken, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastanede bekleyen yakınları ise acı haberle büyük üzüntü yaşadı. İlker Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz Yeniceköy Mahallesi Veysel Demir İlker Demir İnegöl Güncel Haberler

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