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Adana'da Kaybolan Genç Kız Mersin'de Bulundu

Adana'da Kaybolan Genç Kız Mersin'de Bulundu
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Babasını ziyaret etmek için Adana'ya gelen 15 yaşındaki Selin U., Merkez Park'a gittikten sonra kaybolmuştu. 5 gün süren arama çalışmalarının ardından genç kız, annesiyle yaşadığı Mersin'de bulunarak ailesine teslim edildi.

ADANA'ya babasını ziyaret etmek için gelip kaybolan Selin U. (15), 5 gün sonra annesiyle yaşadığı Mersin'de bulundu.

Mersin'de annesi ile birlikte yaşayan Selin U., babası Türker U.'yu ziyaret etmek için 21 Ağustos'ta Adana'ya geldi. Seyhan ilçesindeki Merkez Park'a gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Selin için ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Selin, bugün Mersin'de bulundu. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen Selin U., yasal işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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