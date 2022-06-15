Babasını sorup, hakaret edince bıçaklamış

ANTALYA'nın Serik ilçesinde birkaç saat önce tanışıp, kavga ettiği Hasan Bulut'u (32) bıçaklayarak öldüren Sinan Cengiz (36) tutuklandı. Cengiz'in ifadesinde "Hasan Bulut'u tanımıyorum. İlk defa gördüm. 'Baban nerede, şerefsiz' diye sorunca kavga ettik" dediği belirtildi.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında, Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. Birlikte sohbet eden 5 kişiden Sinan Cengiz ile Hasan Bulut, bir süre sonra küfürleşerek kavga etti. Sinan Cengiz, bıçakla Bulut'u, boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden 5 bıçak darbesiyle yaraladı. Çağırılan ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Bulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri Sinan Cengiz'i gözaltına aldı.

Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan Sinan Cengiz, tutuklandı. Sinan Cengiz'in ailesiyle aynı mahalledeki seralarda çalıştığı öğrenildi.