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Babasını sorup, hakaret edince bıçaklamış

Demirören Haber Ajansı - Namık Kemal Kılınç - Güncel
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Babasını sorup, hakaret edince bıçaklamış

ANTALYA'nın Serik ilçesinde birkaç saat önce tanışıp, kavga ettiği Hasan Bulut'u (32) bıçaklayarak öldüren Sinan Cengiz (36) tutuklandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde birkaç saat önce tanışıp, kavga ettiği Hasan Bulut'u (32) bıçaklayarak öldüren Sinan Cengiz (36) tutuklandı. Cengiz'in ifadesinde "Hasan Bulut'u tanımıyorum. İlk defa gördüm. 'Baban nerede, şerefsiz' diye sorunca kavga ettik" dediği belirtildi.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında, Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. Birlikte sohbet eden 5 kişiden Sinan Cengiz ile Hasan Bulut, bir süre sonra küfürleşerek kavga etti. Sinan Cengiz, bıçakla Bulut'u, boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden 5 bıçak darbesiyle yaraladı. Çağırılan ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Bulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri Sinan Cengiz'i gözaltına aldı.

Sinan Cengiz ile Hasan Bulut'un ortak arkadaşların sohbeti sırasında, olaydan birkaç saat önce tanıştıkları belirtildi. İfadesi alınan Sinan Cengiz'in, görevlilere sık sık "Öldü mü?" diye sorduğu öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Sinan Cengiz, savcılıktaki ifadesinde "Hasan Bulut'u tanımıyorum. İlk defa gördüm. Babamın nerede olduğunu sordu. Ben de 'Ne yapacaksın babamı' dedim. Küfürleştik. 'Baban nerede, şerefsiz' diye sorunca kavga ettik" dedi.

Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan Sinan Cengiz, tutuklandı. Sinan Cengiz'in ailesiyle aynı mahalledeki seralarda çalıştığı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Güncel

Hasan Bulut Gebiz kavga Güncel Haberler

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