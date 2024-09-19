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Babasını Boğarak Öldüren Güney Erbil'e Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası İsteniyor

Babasını Boğarak Öldüren Güney Erbil'e Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası İsteniyor
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Bahçelievler'de babası Hasan Erbil'i boğarak öldüren Güney Erbil'in yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor sunuldu.

BAHÇELİEVLER'de babası Hasan Erbil'i (53) boğarak öldürdüğü iddia edilen ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Güney Erbil'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında Güney Erbil'in 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Güney Erbil (24), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki avukatı da duruşmada hazır bulundu.Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilikün mütalaasında, olay günü maktul Hasan Erbil işe gitmediği için iş arkadaşlarının kendisini kontrol etmek için evine gittiğini, kapıyı açan olmadığı için maktulün kardeşine haber verdiklerini, kardeşinin kapıyı açtığını maktulün yatak odasında hareketsiz şekilde yattığı belirtildi.

'AKLİ DENGESİ YERİNDE'

Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen otopsi raporunda maktulün ölümünün boyun basısına bağlı meydana geldiğinin belirtildiği, mütalaada incelenen kamera görüntülerinde sanık Güney Erbil'in olay günü maktulün adresinden çıktığına da yer verildi. Duruşmada Güney Erbil'in akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu Raporu da mahkemeye ulaştı.

AĞIRLAŞTIRLMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcı mütalaasında, olay günü Hasan Erbil'in işe gitmemesi üzerine iş arkadaşlarının kontrol amacıyla evine gittiğini, kapıyı açan kimsenin olmaması üzerine Hasan Erbil'in kardeşine haber verildiğini ve kendisindeki anahtarla kapının açıldığı belirtildi. Maktul Hasan Erbil'in yatak odasında hareketsiz şekilde yattığına yer verilen mütalaada, güvenlik kamerası görüntülerine de değinildi. Görüntülerde

Güney Erbil'in babasının evinden çıktığı daha sonra otobüsle Elazığ'a gittiğine değinildi. Mütalaada savunmasına yer verilen Güney Erbil ise, olay günü arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini, telefonunun şarjının bittiğini söylediğine değinildi. Şarj aleti için eve gittiğini söyleyen Güney Erbil 'Gece eve gittim. Kapıyı açtığımda babam uyandı. 'Neden geldin defol git' diyerek bana küfür etti. Ben 'Sessiz ol' dedim. Vestiyerden şarj aletimi aldım, aramızda arbede yaşandı. Gidip yatmasını söyledim. Yatak odasının kapısının önünde boğazımı sıktı. 'Sakin ol' diyerek yatağa yatırmaya çalıştım. Beni yatağın üzerine çekti, boğazıma sarıldı. Ben de onun boğazına sarıldım. Yavaş yavaş hareketsiz kalmaya, kolları düşmeye başladı. Panikle aşağıya indim. Telefonumun şarjı yoktu; o yüzden ambulansı arayamadım. Daha sonra evden çıktım otobüsle Elazığ'a gittim' dedi.

Mütalaada sanığın olay günü şarjının bittiğini söyleyip, acil çağrı merkezini aramadan evden çıktığı değerlendirilerek, 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Güney Erbil, pişman olduğunu söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, sanık Güney Erbil'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığın mütalaaya karşı savunma yapması için duruşma 15 Ekim 2024 tarihine ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede 22 Eylül 2022'de Hasan Erbil'in işe gitmemesi üzerine adresine gidildiği ancak kimseye ulaşılamayınca yakınlarına haber verildiği anahtarla eve girildiğinde de yatak odası kısmında Erbil'in cansız bedenine ulaşıldığı anlatıldı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminde maktulün boynuna bası yapıldığına ilişkin bulgulara rastlanıldığı belirtildi. Maktulün oğlu olan Güney Erbil'in olay günü gece saat 03.30 sıralarında evden çıktığı, üzerindeki kapüşonlu kıyafetiyle kafasını kapattığı, yüzünü kapatır şekilde maske taktığı kaydedildi. Daha sonra taksiyle İstanbul otogarına ulaşan Güney Erbil'in bilet alıp Elazığ'a gittiği tespit edildi. Sanığın yatakta uyuyan babasının boğazını sıkarak ölümüne sebebiyet verdiği anlaşıldığından 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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