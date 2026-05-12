Samsun'da Tartıştığı Babasını 8 Kez Tabancayla Vuran Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde tartıştığı babası İbrahim Yavuz'u (59) 8 kez tabancayla ateş ederek öldüren Doğancan Yavuz (35), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kadamut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Doğancan Yavuz, evde tartıştığı babası İbrahim Yavuz'u kendine ait ruhsatlı tabancayla karnından vurdu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde, İbrahim Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Doğancan Yavuz'un 8 kez ateş ettiği belirtildi. İncelemenin ardından Yavuz'un cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Doğancan Yavuz, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yavuz'un, bir hayvan barınağında çalıştığı ve son zamanlarda babasıyla çokça kez tartıştığı belirtildi.

