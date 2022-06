Babasına onun repliğiyle veda etti

TÜRK sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasına onun repliği ile veda etti.

Murat Arkın sahnede yaptığı konuşmasında,"Bizim ailemiz sandığımızdan çok daha büyük çok daha güzelmiş. O hayatında hep milletim dedi, halkım dedi, vatanım dedi. O şimdi cennete gitti biliyorum ama işte böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar. Benim için konuşmak çok güç. Baktığım her yerde o var, biz her şeyi ondan öğrendik. Satrançta yaptığım her hamlede o var, attığım her adımda o var, muhabbet ettiğim her insanın gözünde o var, başım belaya girdiğinde yine o var. Gelen mesajlardan şunu gördüm ve gurur duydum. Dini, dili, ırkı, mezhebi, rengi, politik görüşü ne olursa olsun tüm insanlarımızın üzerinde anlaştığı, uzlaştığı birleştirici bir unsur olmuş Cüneyt Arkın, ne mutlu böyle değerimiz olduğu için. Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel