Babası Morg Kapısına Yaslanıp Ağladı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden Deniz Şahin'in babası Ahmet Şahin, oğlunun cenazesi morgdan alındıktan sonra morgun kapısına yaslanarak ağladı.
BABASI MORG KAPISINA YASLANIP AĞLADI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Y.G.'nin oynadığı tüfeğin ateş almasıyla yaşamını yitiren Deniz Şahin'in cansız bedeni, babası Ahmet Şahin ve yakınları tarafından otopsinin ardından defnedilmek üzere morgdan alındı. Ahmet Şahin, oğlunun cenazesi araca alındıktan sonra morgun kapı demirlerine yaslanıp ağladı.
Deniz Şahin'in cenazesi, Manavgat Çolaklı Mezarlığı'na defnedilecek.
Adem AKALAN/ANTALYA,