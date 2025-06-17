Babalar ve Çocuklar Doğada Bir Araya Geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün, 15 bölge müdürlüğüyle, Babalar Günü'nde eş zamanlı gerçekleştirdiği etkinlikte babalar ve çocukları birlikte kamp yaptı.

DKMP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Baba- Çocuk Doğa Kampı" adıyla düzenlenen etkinlikle hem doğa sevgisinin kazandırılması hem de aile içi bağların güçlendirilmesi hedeflendi. Kamplara, babalar ve çocuklardan oluşan toplam 2 bin 359 kişi katıldı.

Etkinlik; Kırklareli, Balıkesir, Mardin, Gaziantep, Manisa, Uşak, Isparta, Burdur, Antalya, Mersin, Konya, Ankara, Bartın, Samsun, Artvin, Bingöl, Hakkari, Malatya ve Kahramanmaraş olmak üzere toplam 19 ilde gerçekleştirildi.

Ankara'da bulunan Sorgun Tabiat Parkı'ndaki etkinliğe Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Kadir Polat da katıldı.

DKMP ekipleri katılımcılar için kampçılık becerileri, doğa yürüyüşleri, kuş gözlemi, doğa temalı atölyeler (kuş evi ve yemliği yapımı, odun boyama gibi), çuval yarışı, halat çekme, okçuluk, tırmanma parkuru, zipline ve akşam kamp ateşi gibi etkinlikler düzenledi.

"Korunan alanlarımızı doğa eğitiminde aktif kullanacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, ülke genelinde doğa ve kamp turizmini geliştirmek amacıyla pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini, bu etkinliğin de doğa turizmi vizyonunun bir parçası olarak büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Çokçetin, kampın çocuklara doğa sevgisi kazandırmak ve babalarıyla kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Aile Yılı kapsamında ilk kez düzenlediğimiz bu kamp, sadece bir hafta sonu etkinliği değil, doğayla bağ kuran, birlikte keşfeden ve birlikte öğrenen bir nesil inşa etme hedefimizin önemli bir parçası. Korunan alanlarımızı sadece korumakla kalmayacak, onları doğa eğitiminde aktif olarak kullanacağız."

Hayata geçirdikleri bu özel etkinliğin gördüğü ilgiden ve yarattığı farkındalıktan büyük memnuniyet duyduklarını bildiren Çokçetin, bu tür projeleri yaygınlaştırarak doğayla iç içe, güçlü aile bağlarına sahip bireylerin yetişmesine katkı sunmaya devam edeceklerine dikkati çekti.